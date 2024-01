Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Aktie: Das macht richtig Spaß!

Das Anleger-Sentiment für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An 11 Tagen wurde die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigten, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Banco Bilbao Vizcaya Argentaria insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist auch ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität zur Aktie von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria nur wenig Aktivität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was einer "Neutral"-Einstufung gleichkommt. Insgesamt wird Banco Bilbao Vizcaya Argentaria daher als "Schlecht" bewertet.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie ein Durchschnitt von 7,25 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8.514 EUR, was einer positiven Veränderung von 17,43 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Rahmen der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Banco Bilbao Vizcaya Argentaria somit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria weist einen Wert von 26,53 auf, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 liegt bei 52,08, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.