Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Aktie: Das ist erstaunlich

Die Aktie von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria hat in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung des Sentiments führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Bewertung für das Unternehmen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 7,4 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 8,676 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +17,24 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 8,35 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine gute Gesamtnote.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Einschätzung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI positiv bewertet.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Banco Bilbao Vizcaya Argentaria in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer schlechten Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Die Optimierungsprogramme haben jedoch mehrheitlich Kaufsignale berechnet, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird die Anlegerstimmung als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Aktie von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.