Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die technische Analyse der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,37 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,09 EUR liegt, was einem Unterschied von +9,77 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (8,34 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (-3 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment zeigt vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurden auch vermehrt "Gut"-Signale abgegeben, was zu einer insgesamt "Gut" Bewertung auf dieser Ebene führt. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt damit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch bei Betrachtung des RSI25 ergibt sich ein neutraler Wert, wodurch die Gesamteinstufung des RSI auf "Neutral" lautet.