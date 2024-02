Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 bedeutet, dass ein Wertpapier als "überverkauft" gilt, während Werte zwischen 70 und 100 als "überkauft" gelten. Ein RSI von 47,25 führt zur Einstufung "Neutral" für die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 35,28 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,55 EUR liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 9,016 EUR (Unterschied +19,42 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 8,49 EUR, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt (+6,2 Prozent) und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie wird daher insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria zeigt kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Bewertung von Aktienkursen kann auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Banco Bilbao Vizcaya Argentaria auf sozialen Plattformen neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien hauptsächlich neutrale Themen zu der Aktie diskutiert. Die Aktie erhält daher für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Betrachtung von Handelssignalen ergab neun konkret berechnete Signale (5 "Gut", 4 "Schlecht"), was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt zeigt sich also eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung für die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.