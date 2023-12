Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Stimmung und der Buzz: Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Bei der Aktie von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria zeigt die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine mittlere Aktivität. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 77,01 Punkten, was darauf hindeutet, dass Banco Bilbao Vizcaya Argentaria überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 51,48, was bedeutet, dass Banco Bilbao Vizcaya Argentaria hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,18 EUR liegt, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 8,08 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Banco Bilbao Vizcaya Argentaria waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Insgesamt erhält Banco Bilbao Vizcaya Argentaria für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.