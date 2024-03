Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Der RSI der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria steht derzeit bei 42,99 und wird daher als „neutral“ eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 27,61 und wird als "Gut" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt wird als solcher Indikator betrachtet, wobei hier der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie beträgt derzeit 7,68 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 8,64 EUR, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt unsere Analyse, dass die Stimmung für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung und insgesamt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend negative Meinungen über die Aktie von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria veröffentlicht, obwohl in den letzten Tagen positive Themen im Fokus standen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Weitere Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Gut"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".