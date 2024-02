Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 13,64 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen beim Stimmungsbild und der Kommunikationsfrequenz zu Banco Bilbao Vizcaya Argentaria gab. Deshalb wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 7,42 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 8,962 EUR liegt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt ähnliche positive Werte und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Banco Bilbao Vizcaya Argentaria auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anlegerstimmung zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über Banco Bilbao Vizcaya Argentaria besonders negativ diskutiert wurde. An einem Tag dominierten positive Themen, während an 12 Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten Tagen überwiegen die negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Automatische Analysen der Kommunikation haben jedoch ergeben, dass vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, weshalb die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.