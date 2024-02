Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Anlegern hilft zu beurteilen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie liegt derzeit bei 55, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage, mit einem Wert von 30,15, zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria daher ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Unsere Redaktion hat dies anhand der Kommentare und Wortmeldungen festgestellt. Zudem wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft. Darüber hinaus wurden 5 positive und 4 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Die langfristige Stimmung und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating führte. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie eine Entfernung von +20,03 Prozent vom GD200 auf, was ein "Gut"-Signal ist. Auch der GD50 zeigt mit einem Kurs von 8,51 EUR ein "Gut"-Signal, da der Abstand +6,91 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.