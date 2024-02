Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 7,41 EUR erreicht, während der Aktienkurs bei 8,674 EUR liegt. Dies entspricht einer Distanz von +17,06 Prozent zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 liegt derzeit bei 8,36 EUR, was einen Abstand von +3,76 Prozent bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria in den letzten Wochen deutlich verbessert. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Auch hier erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 40,71, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt gegenüber der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral waren. Die Stimmungsanalyse führt daher zu einer "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.