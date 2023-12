Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Aktie: Was ist jetzt zu tun!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen größtenteils eine positive Stimmung unter den Anlegern. Überwiegend positive Themen dominierten die Diskussion an acht Tagen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In letzter Zeit war jedoch verstärkt negative Kommunikation über das Unternehmen Banco Bilbao Vizcaya Argentaria zu verzeichnen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Kaufsignalen ergeben. Konkret gab es ein "Gut"-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer entsprechenden Bewertung führte. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Aktie der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ein neutrales Ranking. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 77,01, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 51,48 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Banco Bilbao Vizcaya Argentaria in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte eine negative Tendenz, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Banco Bilbao Vizcaya Argentaria wurde deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 7,18 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 8,238 EUR liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,08 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren für die Aktie der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.