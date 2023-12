Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, mit dem bestimmt werden kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Mit dem RSI werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Bezug gesetzt. In Bezug auf die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 82, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 43,05, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Aktie war größtenteils positiv. Statistische Auswertungen der historischen Daten zeigen, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 7,15 EUR, während der tatsächliche Kurs bei 8,25 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +15,38 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 8,04 EUR, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Banco Bilbao Vizcaya Argentaria in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating aufgrund der negativen Stimmung in den sozialen Medien.