Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die technische Analyse der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 7,85 EUR verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 10,19 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +29,81 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 8,95 EUR angenommen, was einer Differenz von +13,85 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Banco Bilbao Vizcaya Argentaria von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen der letzten Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu. Die Redaktion hat zudem 5 Gut- und 3 Schlecht-Signale herausgefiltert und ordnet dieser Auswertung daher eine "Gut" Empfehlung zu. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt somit insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Banco Bilbao Vizcaya Argentaria derzeit überverkauft ist, sowohl beim 7-Tage-RSI (9,28 Punkte) als auch beim 25-Tage-RSI (26,55 Punkte). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich feststellen, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".