Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Aktie von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 7,21 EUR, was einem deutlichen Anstieg von 14,09 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 8,226 EUR entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,11 EUR, was einer geringeren Abweichung von 1,43 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht, und damit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz in sozialen Netzwerken zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie sowohl auf 7-Tage-Basis als auch auf 25-Tage-Basis ein "Neutral"-Rating. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, mit statistischen Auswertungen, die auf einen Überhang von Kaufsignalen hinweisen. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.