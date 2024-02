Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Banco Bilbao Vizcaya Argentaria in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um weitere Faktoren zur Bewertung der Aktie zu berücksichtigen. In den letzten ein bis zwei Tagen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Fokus, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Titels führt. Die Analyse wurde durch konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei sich 2 negative und 6 positive Signale zeigten. Auf dieser Grundlage lässt sich eine positive Empfehlung ableiten, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 24,17 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überverkauft eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 31,75, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird Banco Bilbao Vizcaya Argentaria daher positiv bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,51 EUR. Der letzte Schlusskurs (9,274 EUR) weicht daher um +23,49 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht positiv bewertet wird. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein positives Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität in Bezug auf Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ist rückläufig, was zu einer negativen Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz. Insgesamt wird daher eine negative Einstufung vorgenommen.