Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Aktie: Der Knaller!

Die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 7,25 EUR erreicht, was einer Abweichung von +17,43 Prozent vom letzten Schlusskurs (8,514 EUR) entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 8,18 EUR, was einer Abweichung von +4,08 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird durch die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien bestimmt, und hier wurden keine Auffälligkeiten registriert. Bezüglich der Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Banco Bilbao Vizcaya Argentaria für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie liegt bei 26, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 52,08, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Dabei zeigte sich, dass insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut"-Rating.