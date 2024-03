Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an sieben Tagen, während an vier Tagen negative Themen im Vordergrund standen. In jüngster Zeit gab es jedoch vermehrte Diskussionen über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Statistische Analysen auf Basis großer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen mehr Verkaufssignale als Kaufsignale. Genauer gesagt gab es 5 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 3 "Gut"-Signalen, was zu einer negativen Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Rahmen der technischen Analyse wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Aktuell weist die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria einen RSI-Wert von 11,72 auf, was auf eine Überverkauftheit hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 27, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft angesehen wird. Auch dies führt zu einer "Gut"-Einstufung des Signals. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für den RSI.

Die technische Analyse umfasst auch trendfolgende Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Hierbei wird der gleitende Durchschnitt von 50 und 200 Tagen betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Aktie beträgt derzeit 7,82 EUR, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs (10,195 EUR) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 8,88 EUR über dem letzten Schlusskurs und erhält daher ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria auf Basis dieser Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors wurden keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt. Insgesamt erhält die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria kaufen, halten oder verkaufen?

