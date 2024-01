Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Aktie: Hilfe!

Die Diskussionen über Banco Bilbao Vizcaya Argentaria in den sozialen Medien spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch die Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden, waren überwiegend negativ. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wurden sieben Handelssignale ermittelt, davon ergaben sich 7 positive und 0 negative Signale. Somit wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie ergibt sich ein Wert für RSI7 von 98,1, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der Wert für RSI25 beträgt 62,83, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Index.

In der technischen Analyse wird betrachtet, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Für die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie beträgt der 200-Tages-Durchschnitt 7,34 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 8,32 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Banco Bilbao Vizcaya Argentaria auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass Banco Bilbao Vizcaya Argentaria eine erhöhte Aktivität aufweist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Banco Bilbao Vizcaya Argentaria in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.