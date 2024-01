Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist nicht nur die Analyse von Bankhäusern, sondern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria zeigte eine positive Veränderung, was einem "Gut"-Rating entspricht. Insofern erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die Diskussionen rund um Banco Bilbao Vizcaya Argentaria auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit ist das Unternehmen als "Gut" einzustufen. Im zurückliegenden Zeitraum ergeben sich sechs Gut- und kein Schlecht-Signal, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie beträgt aktuell 33, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls neutral (Wert: 52,02). Insgesamt liefert die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie ein Durchschnitt von 7,23 EUR für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 8,32 EUR (+15,08 Prozent Unterschied) und erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 8,14 EUR, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis. Zusammenfassend erhält Banco Bilbao Vizcaya Argentaria insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.