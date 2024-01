Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Aktie: Grund zur Sorge?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Für die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie ergab der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 98, was auf eine Überbewertung hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 62,83, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung nach dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich in den sozialen Medien eine negative Stimmung gegenüber Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Allerdings wurde eine erhöhte Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine überwiegend negative Meinung über die Aktie in den sozialen Medien. Obwohl analytische Signale überwiegend positiv sind, ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der Aktie einen deutlichen Anstieg aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristige Durchschnitt hingegen zeigt eine neutralere Bewertung auf. Insgesamt wird die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.