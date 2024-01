Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria als neutral eingestuft wird. Der RSI misst Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ergibt sich ein RSI7-Wert von 54,62 und ein RSI25-Wert von 54,7, was zu einer Gesamteinstufung als "neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine Verschlechterung der Stimmung in den sozialen Medien bezüglich der Aktie der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria in den letzten vier Wochen. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "schlecht"-Rating. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 7,21 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8.226 EUR liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt 8,11 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv. Statistische Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.