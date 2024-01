Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In Bezug auf Banco Bilbao Vizcaya Argentaria äußerten sich die Diskussionen in den sozialen Medien zuletzt mehrheitlich negativ. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen. Diese Entwicklung führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Weitergehende Untersuchungen zeigen jedoch, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt also ein "Gut" Signal.

In den letzten Wochen konnte bei Banco Bilbao Vizcaya Argentaria eine deutliche Verschiebung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigte. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde dagegen eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt. Zusammengefasst erhält Banco Bilbao Vizcaya Argentaria daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie weist darauf hin, dass die Aktie überkauft ist. Der 7-Tage-RSI im Vergleich zum 25-Tage-RSI führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der Aktie deutlich über dem aktuellen Schlusskurs liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt ergibt dagegen eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird Banco Bilbao Vizcaya Argentaria auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.