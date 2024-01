Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 26, während der RSI der letzten 25 Tage bei 52,08 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, obwohl die Aufmerksamkeit über das Unternehmen abgenommen hat und eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie um +17,43 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ab und erhält eine "Gut"-Bewertung. Andererseits liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien zeigt ebenfalls überwiegend positive Signale, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.