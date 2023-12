Banco BPM SPA Aktie: Was passiert jetzt?

Die Banco Bpm Spa hat in den vergangenen 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 58,33 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +58,33 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbankenbranche entspricht. Diese starke Performance hat dazu geführt, dass unsere Analysten dem Unternehmen eine positive Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik geben.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 2,11 Prozent höher als der Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken". Dies führt zu einer weiteren positiven Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der Banco Bpm Spa ergibt sich ein "Gut"-Rating. Der Wert liegt aktuell bei 4,34 EUR, was 9,65 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 4,759 EUR liegt.

In einer kurzfristigeren Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Rating, da der gleitende Durchschnitt bei 4,96 EUR liegt, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt und somit ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Banco Bpm Spa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl im RSI der letzten 7 Tage (45) als auch im RSI der letzten 25 Tage (62,76). Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt liefert die Analyse der verschiedenen Indikatoren ein gemischtes Bild, wobei die Dividendenpolitik und die langfristige Performance positiv bewertet werden, während die kurzfristige technische Analyse und der RSI auf Neutral stehen.