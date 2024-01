Banco BPM SPA Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Banco Bpm Spa hat eine Dividendenrendite von 2,11 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 % als höher bewertet wird. Dies ergibt eine Differenz von 2,11 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Banco Bpm Spa liegt bei 18, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral betrachtet wird. Die Aktie wird weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Banco Bpm Spa in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist ebenfalls gesunken, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Banco Bpm Spa derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 4,34 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 4,781 EUR um +10,16 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 4,95 EUR, was einer Abweichung von -3,41 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut".