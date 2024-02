Banco BPM SPA Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Banco Bpm Spa-Aktie beträgt aktuell 5, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und ist weniger volatil als der RSI7. Auf dieser Basis wird der Banco Bpm Spa-Aktie ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein "Gut"-Rating für Banco Bpm Spa.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Banco Bpm Spa besonders positiv diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und es gab keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Banco Bpm Spa beträgt derzeit 2,11 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Diese Differenz von 2,11 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Banco Bpm Spa-Aktie beträgt 4,59 EUR, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 5,53 EUR liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 4,94 EUR eine Abweichung von +11,94 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Rating für die Aktie ergibt. Insgesamt wird Banco Bpm Spa auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.