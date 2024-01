Banca Mediolanum Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Banca Mediolanum":

Die Banca Mediolanum Spa wird derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 8,23 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (8,576 EUR) um +4,2 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 8,21 EUR, was einer Abweichung von +4,46 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Banca Mediolanum Spa-Aktie. Der RSI7 liegt bei 43,71 und der RSI25 bei 34,36, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Netzwerken konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Das Anleger-Sentiment war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Banca Mediolanum Spa-Aktie derzeit eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der technischen Analyse, dem Relative Strength-Index, und dem Anleger-Sentiment.