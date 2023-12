Banca MediolanumADR Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken zur Banca Mediolanum Spa war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An zwei weiteren Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen. Insgesamt bewertet die Redaktion die Aktie daher als "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Banca Mediolanum Spa bei 8,506 EUR liegt, was eine +3,48 Prozent Entfernung vom GD200 (8,22 EUR) bedeutet. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 8,11 EUR, was einen Abstand von +4,88 Prozent bedeutet und somit auch zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für den Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Analyse, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gab. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, wodurch die Banca Mediolanum Spa eine weitere "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Der aktuelle RSI-Wert von 28,19 zeigt an, dass die Banca Mediolanum Spa überverkauft ist, was als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Gut"-Einstufung.