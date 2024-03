Banca Generali-Anleger sollten sich noch gedulden!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Banca Generali Spa laut dem Index ein Neutral-Titel. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Banca Generali Spa-Aktie liegt bei 19,19, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert beträgt 40,99, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Banca Generali Spa notiert derzeit bei 36,09 EUR, was +3,86 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich hingegen eine Einstufung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +9,23 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" für die beiden Zeiträume eingeschätzt.

In den letzten zwei Wochen wurde die Banca Generali Spa von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Banca Generali Spa zeigte sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.