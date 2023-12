Banca Generali-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "Generali":

Banca Generali Spa wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies geht aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen hervor, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden vor allem positive Themen im Zusammenhang mit dem Wert angesprochen. Zusammenfassend kann daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden. Die Gesamtmessung der Anleger-Stimmung ergibt daher ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Banca Generali Spa-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt dieser aktuell 31,58 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt mit 33,95 EUR deutlich darüber (Unterschied +7,5 Prozent), weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (32,2 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls darüber (+5,43 Prozent Abweichung). Somit wird die Banca Generali Spa-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating versehen. Für die einfache Charttechnik ergibt sich somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Banca Generali Spa in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) liefert wichtige Informationen über die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers. Der 7-Tage-RSI von Banca Generali Spa liegt momentan bei 16,9 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Banca Generali Spa eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.