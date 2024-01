Banca Generali Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Weitere Suchergebnisse zu "Generali":

Die Analyse des Sentiments und Buzz um die Aktie der Banca Generali Spa liefert interessante Einblicke in die Einschätzung der Aktie. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Banca Generali Spa mit 33,64 EUR derzeit +3,83 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Wenn man jedoch die vergangenen 200 Tage betrachtet, zeigt sich eine positive Distanz zum GD200 von +6,09 Prozent, was die Aktie insgesamt als "gut" einstuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Banca Generali Spa liegt bei 67,69 und führt zu einer neutralen Einstufung. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 38,03 eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich eine neutrale Gesamteinschätzung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder deutlich positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine neutrale Einschätzung hinsichtlich des Sentiments, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung für die Aktie der Banca Generali Spa.