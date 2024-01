Banca Generali Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Banca Generali Spa liegt bei 67,69, was zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 38,03 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Banca Generali Spa notiert derzeit bei 33,64 EUR und liegt damit um +3,83 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von +6,09 Prozent zum GD200 als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Banca Generali Spa in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und es gibt nur geringfügige Veränderungen in der Stimmung. Daher ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung.

Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass die technische Analyse und die Anleger-Stimmung auf Neutral stehen, während die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden betrachteten Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft wird.