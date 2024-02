Banca Generali Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Entergy":

Die technische Analyse der Banca Generali Spa zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 32,63 EUR, während der Aktienkurs (33,56 EUR) um +2,85 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 34,33 EUR, was einer Abweichung von -2,24 Prozent entspricht. Auch dies führt zur Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 65,63 Punkte, was bedeutet, dass Banca Generali Spa momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,85, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Aktie auch in diesem Punkt unserer Analyse insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Banca Generali Spa in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Es konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei Banca Generali Spa festgestellt werden. Daher erhält die Aktie auf dieser Stufe ebenfalls ein "Neutral"-Rating.