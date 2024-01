Banc of California Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Banc of California":

Banc Of California wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende liegt Banc Of California mit einer Ausschüttung von 3,24 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,65 %) niedriger, was einer Differenz von 135,41 Prozentpunkten entspricht. Daher ergibt sich die Einstufung "Schlecht".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Banc Of California mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,1 auf Basis der heutigen Notierungen um 54 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (15,39). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu der Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Banc Of California-Aktie liegt bei 64, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Banc Of California.