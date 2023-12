Banc of California Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "Banc of California":

Die Aktie der Banc Of California wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 1 die Aktie positiv, 1 neutral und keiner negativ. Die durchschnittliche Empfehlung aus dem letzten Monat ist "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht), mit einem erwarteten Kursziel von 16 USD. Dies entspricht einer Erwartung von 12,68 Prozent, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 14,2 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis aller Analystenschätzungen.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Banc Of California liegt aktuell bei 22,15 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Abschnitt also ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite für Banc Of California beträgt derzeit 3,24 Prozent, was 1,07 Prozent über dem Mittelwert liegt und daher von Analysten positiv bewertet wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Banc Of California von 14,2 USD mit +14,98 Prozent Entfernung vom GD200 (12,35 USD) ein "Gut"-Signal aufweist. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 12,12 USD einen Abstand von +17,16 Prozent auf und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Signal. Zusammen ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt wird die Aktie der Banc Of California auf Basis verschiedener Analysen als "Gut" eingestuft.