Banc of California Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein führendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Banc Of California liegt bei 84,13 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 47,5 und wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Schlecht".

Analysten bewerten die Aktie der Banc Of California auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten ergaben sich 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 16 USD, dies entspricht einer Erwartung von 23,46 Prozent im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 12,96 USD. Aufgrund aller Analystenschätzungen wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Die Dividende der Banc Of California beträgt 3,24 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (139,16 %) niedriger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Banc Of California bei -10,19 %, was mehr als 151665 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Handelsbanken-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -0,22 %, wobei die Banc Of California mit 9,96 % deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.