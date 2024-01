BancFirst Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "BancFirst":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bancfirst-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 86 erreicht, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 39,31 an, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung eine "Schlecht"-Rating für Bancfirst.

Auf fundamentaler Basis wird Bancfirst im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 14,81 liegt, was einen Abstand von 5 Prozent zum Branchen-KGV von 15,6 bedeutet. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Bancfirst beträgt derzeit 2, was eine negative Differenz von -136,98 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Bancfirst eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung für die Aktie der Bancfirst zeigt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 0 positive, 0 neutrale und 1 negative Einstufungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einschätzung als "Schlecht". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Bancfirst. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 82 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -12,48 Prozent bedeutet und somit zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt. Aus der Bewertung von Analysten ergibt sich daher insgesamt die Einschätzung "Neutral" für die Aktie der Bancfirst.