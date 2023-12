BancFirst Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Carnival Plc.":

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf die Diskussionintensität hat Bancfirst eine mittlere Aktivität gezeigt, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Neutral" geben. Unsere Messung ergab kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, daher haben wir für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral" ermittelt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Bancfirst mit einer Rendite von -14,57 Prozent mehr als 20 Prozent darunter. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,75 Prozent. Auch hier liegt Bancfirst mit 10,82 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Investoren, die in die Aktie von Bancfirst investieren, können bei einer Dividendenrendite von 2 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag in Höhe von 136,32 Prozentpunkten erzielen. Aufgrund dessen bewerten wir die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Nach Meinung der in den letzten 12 Monaten aktiven Analysten ergibt sich für Bancfirst insgesamt ein "Schlecht", da 0 Buc, 0 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bancfirst vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Bancfirst liegt bei 82 USD, was einer voraussichtlichen Kursentwicklung von -14,66 Prozent entspricht, da der Kurs zuletzt bei 96,09 USD notierte. Aufgrund dieser Untersuchungen führt die Gesamtbewertung zur Einstufung "Neutral".