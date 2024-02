BancFirst Aktie: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "BancFirst":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Bancfirst beträgt das aktuelle KGV 14, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Handelsbankenbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 16 haben, darauf hinweist, dass Bancfirst aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Analysten bewerten die Aktie der Bancfirst auf langfristiger Basis als "Schlecht". Von insgesamt 18 Analysten wurden keine positiven Einschätzungen abgegeben, während eine negative Bewertung vorliegt. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Bancfirst aus dem letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 82 USD, was einer Erwartung von -7,57 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Dividende hat Bancfirst derzeit eine Dividendenrendite von 2 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 139 Prozent liegt. Dies führt dazu, dass die Bancfirst-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bancfirst liegt bei 47,7, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und somit eine "Neutral" Einstufung erhält.

Insgesamt erhält die Bancfirst-Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung aus fundamentalen Gesichtspunkten, eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den Analystenschätzungen und eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividende. Der Relative Strength Index ergibt eine "Neutral"-Einstufung.