Ban Loong Aktie: Das kann keiner glauben

Die Einzelhandelskette Ynby schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,62 % keine Dividende aus, was einer Differenz von 5,62 Prozentpunkten entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Ynby ist insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und sozialen Medien wurden in den letzten Wochen sowohl positive als auch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird derzeit eine neutrale Bewertung für Ynby abgegeben. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 0,25 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,249 HKD liegt, was einer Abweichung von -0,4 Prozent entspricht.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Ynby in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,23 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" hat Ynby eine Outperformance von +21,67 Prozent erreicht. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Rendite von Ynby um 8,75 Prozent über dem Durchschnittswert.

Insgesamt führt die Überperformance von Ynby in beiden Bereichen zu einer Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie.