Ban Loong Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Ynby wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktivität der Aktie war durchschnittlich, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich daher für Ynby in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Vergleich zur "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche hat Ynby in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,23 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +19,73 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor hat Ynby mit einer Rendite von 9,73 Prozent über dem Durchschnittswert eine Überperformance erzielt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Ynby ein Neutral-Titel. Der RSI7-Wert von 50 und der RSI25-Wert von 50 führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Ynby sowohl auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) als auch der letzten 50 Handelstage (GD50) eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Abweichung beträgt jeweils -0,4 Prozent, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" für die einfache Charttechnik führt.