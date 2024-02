Ban Leong Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Ban Leong-Aktie verzeichnet eine Dividendenrendite von 6,71 Prozent, was 1,42 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) beträgt der 7-Tage-RSI 50 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Ban Leong-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 50 Punkten, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Ban Leong-Aktie zeigt sich neutral, da vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien verbreitet wurden und sich der Meinungsmarkt vor allem mit negativen Themen rund um die Aktie befasst hat.

Im fundamentalen Bereich weist die Ban Leong-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,61 auf, was 69 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.