Ban Leong Aktie: Was soll das denn werden?

Die Ban Leong-Aktie wird derzeit anhand verschiedener technischer Indikatoren bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 0,37 SGD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 0,35 SGD lag und somit einen Abstand von -5,41 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,36 SGD, was einer Differenz von -2,78 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume besagt daher "Neutral".

Im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" hat die Ban Leong-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 1,64 Prozent erzielt, was 15,66 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -13,76 Prozent, wobei Ban Leong aktuell 15,4 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Ban Leong-Aktie überverkauft ist, da der RSI bei 28,57 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was als Indikator für eine "Neutral"-Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Ban Leong-Aktie wird als neutral bewertet, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen nicht stark mit positiven oder negativen Themen rund um Ban Leong befasst hat.

Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der technischen Indikatoren und des Anleger-Sentiments eine neutrale Bewertung für die Ban Leong-Aktie.