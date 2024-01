Ban Leong Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Ban Leong in den sozialen Medien. Deshalb wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Neutral" bewertet. Sowohl der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage mit einem Wert von 40, als auch der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 66,67, führen zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Das Anleger-Sentiment zeigt in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Diskussion und Interaktion in den sozialen Medien, was dazu führt, dass die Aktie heute mit "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat die Ban Leong-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,64 Prozent erzielt, während die durchschnittliche Performance in dieser Branche bei -14,61 Prozent lag. Das entspricht einer Outperformance von +16,26 Prozent für Ban Leong. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -14,63 Prozent, wobei Ban Leong um 16,27 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.