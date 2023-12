Ban Leong Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Aktienkurs von Ban Leong verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 8,19 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche für elektronische Geräte und Komponenten im Durchschnitt um -13,31 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Ban Leong eine Outperformance von +21,5 Prozent erzielt hat. Auch im Bereich Informationstechnologie konnte Ban Leong mit einer Rendite von -13,54 Prozent im letzten Jahr eine starke Überperformance von 21,73 Prozent verzeichnen. Diese herausragenden Ergebnisse führten zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Ban Leong ist neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Ban Leong beschäftigt, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der Schlusskurs der Ban Leong-Aktie im Vergleich zu den letzten 200 Handelstagen bewertet. Dabei ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund eines Unterschieds von -6,76 Prozent. Bei der Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um -4,17 Prozent von diesem Durchschnitt entfernt liegt. Insgesamt erhält Ban Leong also eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ban Leong-Aktie ergibt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 66, was eine neutrale Bewertung bedeutet. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 56,52, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Ban Leong basierend auf dem RSI.

Insgesamt konnte Ban Leong in den vergangenen 12 Monaten eine starke Performance erzielen und auch das Anleger-Sentiment sowie die technische Analyse und der Relative Strength Index deuten auf eine neutrale Bewertung hin.