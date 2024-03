BanBao Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Laufe der Zeit. Aktuell liegt der RSI-Wert für Mubang High-tech bei 36,76, was auf "Neutral" hindeutet. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 34, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche hat die Mubang High-tech-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -19,64 Prozent und im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine Unterperformance von 22,2 Prozent gezeigt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Mubang High-tech 2,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was die Aktie zu einem eher unrentablen Investment macht und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Mubang High-tech-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 20,48 CNH. Der letzte Schlusskurs bei 20,26 CNH weicht somit um -1,07 Prozent ab und wird daher als "Neutral" bewertet. Auf Basis der Durchschnittswerte der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs um +6,97 Prozent darüber liegt.

Insgesamt erhält die Mubang High-tech-Aktie für die technische Analyse ein "Gut"-Rating.