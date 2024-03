BanBao Aktie: Endlich geschafft?

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie von Mubang High-tech als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für Mubang High-tech ergibt sich ein RSI7-Wert von 65,75 und ein RSI25-Wert von 39,08, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Mubang High-tech-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt beträgt für den 200-Tage-Durchschnitt 20,73 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 18,66 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Branchenvergleich erzielte Mubang High-tech in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,74 Prozent, was eine Underperformance von -17,3 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Freizeitausrüstung & Produkte-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Performance mit -29,74 Prozent unter dem Durchschnittswert um 18,92 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Zusätzlich fällt die Dividendenrendite von Mubang High-tech mit 0 % im Vergleich zur Branche niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt. Investoren können somit einen geringeren Ertrag von 2,64 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erwarten.