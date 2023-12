BanBao Aktie: Bitte unbedingt beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Tryg":

Die Dividendenrendite von Mubang High-Tech beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 2,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Freizeitausrüstung & Produkte, 2,59) liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Mubang High-Tech eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion im langfristigen Sinne gemessen. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Mubang High-Tech liegt bei 196,03 und ist damit vergleichbar mit dem Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Freizeitausrüstung & Produkte-Branche weist einen Wert von 0 auf. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher weder als unter- noch als überbewertet eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte Mubang High-Tech in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -56,93 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Freizeitausrüstung & Produkte"-Branche sind im Durchschnitt um 6,43 Prozent gestiegen, was auf eine Underperformance von -63,36 Prozent im Branchenvergleich für Mubang High-Tech hinweist. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,54 Prozent im letzten Jahr, wobei Mubang High-Tech 64,47 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.