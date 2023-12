Bambuser Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Bambuser liegt der RSI7 aktuell bei 82,61 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Bambuser weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Bambuser somit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen besonders negativ für Bambuser. Aktuell zeigt sich jedoch vor allem positive Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zur Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität rund um Bambuser die übliche Aktivität im Netz gezeigt, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor "Neutral" lautet. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb Bambuser insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Bambuser derzeit bei 1,89 SEK verläuft, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht. Der Aktienkurs selbst ging bei 1,16 SEK aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -38,62 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt hingegen bei +6,42 Prozent, was ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".