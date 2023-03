Bamboo Rose setzt mit der Übernahme von Backbone PLM doppelt auf die Unterstützung von Designern

Boston, 23. März 2023 (ots/PRNewswire) -Die Kombination von Bamboo Rose und Backbone PLM fördert die Kreativität und steigert die Produktivität mit Design- und Beschaffungstechnologie, die Einzelhändlern hilft, Produkte schnell auf den Markt zu bringen.Bamboo Rose, die führende Plattform für kollaborative Produktentwicklung, Beschaffung und Lieferkette für Einzelhändler und Verbrauchermarken, gab heute die Übernahme von Backbone PLM aus Boulder, Colorado, bekannt.Backbone bietet eine design-orientierte Produktentwicklungsplattform, die es Einzelhändlern und Marken jeder Größe über Kleidung, Software und Hardware hinweg ermöglicht, Produkte intelligenter, schneller und im großen Maßstab herzustellen. Die Digitalisierung historisch manueller Teile des Design-Produktionszyklus innerhalb der Backbone-Anwendung gibt Designern die Zeit, das zu tun, was sie am besten tun: Produkte zu entwickeln, zu innovieren und zu entwickeln, die an ihren Marken und Geschäftsmodellen ausgerichtet sind.Das cloud-basierte System der miteinander verbundenen Bibliotheken von Backbone hilft Kunden, den Zeitverlust von 20 %, der bei der Suche nach Produktinformationen in der Produktion entsteht, wieder wettzumachen.Das fusionierte Unternehmen, das jährlich Transaktionen im Wert von mehr als 1,2 Millionen US-Dollar für Tausende von Produkten und Benutzern bei Hunderten von führenden Marken verwaltet, wird ein erstklassiges End-to-End-PLM für kreative und technische Arbeitsabläufe anbieten. Die gemeinsame Plattform löst kritische geschäftliche Herausforderungen für allgemeine Handelsartikel, Bekleidung und Spezialartikel, Lebensmittel und Apotheken und andere Einzelhändler.„Eine echte Lösung für die unzähligen Anforderungen an Produktdesign und -entwicklung im Unternehmensmaßstab ist eine Herausforderung", sagte Matt Stevens, CEO von Bamboo Rose. „Um Einzelhändler und Marken in die Lage zu versetzen, ihre digitale Entwicklung zu beschleunigen, ohne dabei die Kreativität und Flexibilität zu beeinträchtigen, die sie in den Augen ihrer Kunden so großartig macht, müssen die vielen beteiligten Fachleute über ein umfassendes Praxiswissen verfügen. Der nachweisliche Erfolg von Backbone, den Einfluss des Designers auf diese Reise zu ermöglichen, ohne das Design auf dem Altar der Geschäftsprozessverbesserung zu opfern, wird in Kombination mit Bamboo Roses marktbeherrschender Zusammenarbeit mit Zulieferern und technischen Effizienzgewinnen im Design ein Kraftmultiplikator sein".„Als jemand, der das Vergnügen hatte, sowohl mit Bamboo Rose als auch mit Backbone PLM zusammenzuarbeiten, war ich mehr als erfreut, als ich erfuhr, dass diese beiden führenden Technologieunternehmen des Einzelhandels sich zu einem Unternehmen zusammenschließen. Ein nahtloser, integrierter digitaler Design- und Beschaffungsprozess – ein harmonisches System, das das Beste, was jedes Unternehmen zu bieten hat, vereint, wäre ein Wendepunkt in der Branche", sagte Mario Ramirez, Vizepräsident der Supply Chain bei Chubbies. „Ich habe aus erster Hand erfahren, wie diese Integration den Weg vom Konzept zur Markteinführung verändert und Produkte schneller und effizienter auf den Markt bringt. Es ist eine starke Kombination. Die Zukunft von Bamboo Rose und Backbone sieht rosig aus. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, was sie gemeinsam erreichen werden."„Das Bamboo Rose-Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, den PLM-Arbeitsablauf vom Konzept bis zur Markteinführung zu bändigen. Backbone PLM passt sehr gut in dieses Modell und bietet Lösungen für das Front-End-Design, die die Stärken von Bamboo Rose ergänzen. Gemeinsam werden wir die umfassendste PLM-Lösung auf dem Markt anbieten", sagte Jeff Fedor, CEO von Backbone PLM. „Wir freuen uns darauf, das Talent und die Technologie unserer gemeinsamen Organisation zu vereinen".Jeff Fedor wird nach dem Übergang als SVP of Product dem Führungsteam von Bamboo Rose beitreten.Lincoln International fungierte als Finanzberater für Bamboo Rose bei der Übernahme von Backbone.Um mehr über die Übernahme zu erfahren, besuchen Sie bitte die News-Seite von Bamboo Rose (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3817239-1&h=2776924998&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3817239-1%26h%3D2104847740%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bamboorose.com%252Fnews-insights%252F%26a%3DBamboo%2BRose%2Bnews%2Bpage&a=News-Seite+von+Bamboo+Rose) oder treffen Sie sich mit unseren Branchenvertretern bei Shoptalk (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3817239-1&h=1735620132&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3817239-1%26h%3D3848550446%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bamboorose.com%252Fshoptalk-2023%252F%26a%3Dmeet%2Bwith%2Bour%2Bindustry%2Brepresentatives%2Bat%2BShoptalk&a=treffen+Sie+sich+mit+unseren+Branchenvertretern+bei+Shoptalk).Vom 26. bis 29. März wird das Team von Bamboo Rose an Shoptalk teilnehmen. Diskutieren Sie mit uns und Tausenden von Changemakern des Einzelhandels über die Zukunft unserer Branche, vereinbaren Sie einen Termin, um das Team von Bamboo Rose (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3817239-1&h=534455692&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3817239-1%26h%3D1748942817%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bamboorose.com%252Fshoptalk-2023%252F%26a%3Dschedule%2Ba%2Btime%2Bto%2Bmeet%2Bthe%2BBamboo%2BRose%2Bteam&a=vereinbaren+Sie+einen+Termin%2C+um+das+Team+von+Bamboo+Rose) in Las Vegas zu treffen.INFORMATIONEN ZU BAMBOO ROSEBamboo Rose ist die führende kollaborative Produktentwicklungs-, Beschaffungs- und Lieferkettenplattform für Einzelhändler und Verbrauchermarken. Sie hilft Unternehmen, großartige Produkte schneller, effizienter und mit höheren Gewinnspannen auf den Markt zu bringen. Die Plattform verfügt über eine Reihe patentierter Lieferkettenlösungen, darunter Bamboo Rose B2B Marketplace, Produktlebenszyklusmanagement, Beschaffung, Bestellverwaltung, globales Handelsmanagement und Finanzierung, die jeweils von intelligenten Engines für Optimierung, Kosten und Planung auf der gesamten Plattform unterstützt werden. https://www.bamboorose.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3817239-1&h=1989309658&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3817239-1%26h%3D2666669358%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bamboorose.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bamboorose.com%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.bamboorose.com%2F)Backbone-PLMBackbone PLM ist eine Produktentwicklungsplattform, die es Marken ermöglicht, Produkte intelligenter, schneller und in größerem Umfang herzustellen. Die PLM-Software des Unternehmens wird von einigen der innovativsten Namen in der Mode- und Bekleidungsindustrie eingesetzt, um Produkte von der Konzeption bis zur Entwicklung durch eine kollaborative, cloud-basierte Umgebung für Design- und Produktionsteams zu begleiten. Backbone unterstützt Marken bei der Innovation, dem Design und der Entwicklung von Produkten in digitaler Geschwindigkeit, indem es Tools bereitstellt, die die Kreativität fördern, die Markteinführungszeit verkürzen und den Umsatz steigern. https://backboneplm.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3817239-1&h=2504697919&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3817239-1%26h%3D3702061206%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbackboneplm.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fbackboneplm.com%252F&a=https%3A%2F%2Fbackboneplm.com%2F)