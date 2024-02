Baltic Classifieds Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, welches das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Baltic Classifieds zeigt der RSI aktuell einen Wert von 58,21, was auf ein neutrales Signal hinweist, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 43, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis des RSI als "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Baltic Classifieds in den vergangenen Wochen kaum Veränderungen aufweist. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist unauffällig. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Baltic Classifieds bei 201,69 GBP verläuft und die Aktie damit die Einstufung "Gut" erhält. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 237,5 GBP beträgt +17,75 Prozent. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 229,7 GBP, was einer Differenz von +3,4 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis beider Zeiträume als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders positiv für Baltic Classifieds waren. Das Stimmungsbarometer zeigt an 13 Tagen eine positive Richtung, auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.